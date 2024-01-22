Прокуратура просила продовжити Коломойському запобіжний захід до 2 березня у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2,7 млрд грн. Сторона захисту просила відмовити у задоволенні цього клопотання у повному обсязі.

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2 млрд 650 млн грн. Повідомляють ЗМІ із посиланням на заяву слідчого судді.

«Продовжити строк тримання під вартою до 2 березня 2024 року. Визначити заставу у 2 млрд 650 млн грн», – йдеться у заяві судді.

Прокуратура просила продовжити Коломойському запобіжний захід до 2 березня у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2,7 млрд грн.

Сторона захисту просила відмовити у задоволенні цього клопотання стороні обвинувачення у повному обсязі.

«У мене з’явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум три програми, які потрібно зробити», – сказав Коломойський.

Сам Коломойський під час засідання, відповідаючи на питання судді, заявив, що у нього багато хронічних хвороб, які загострилися в ізоляторі.