Про це повідомив адвокат В’ячеслава Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі “Суспільному”.

За його словами, прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід в силі через ризики: впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.

“Прогнозовано, продовжили (запобіжний захід – ред.). Хоча насправді по “втечі за кордон”, просте, логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, в кращому випадку, років три, а то і всі п’ять. А навіщо йому (Богуслаєву — ред.) зараз тікати? Якби він знав, що завтра його можуть посадити на 15 років і він втікає — це логічно. Він розуміє, що вирок буде через три чи п’ять років. Ходи собі, судись, доказуй. То навіщо йому зараз тікати?” — сказав захисник Богуслаєва.

Волинець додав, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися із доказами у справі.

“Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають, як правило, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше, це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить (в неволі – ред.). Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація”, — сказав він.

Наступне судове засідання у справі Богуслаєва відбудеться на початку липня.