22 травня суд у Хмельницькій області звільнив півсотні засуджених, які вирішили мобілізуватися. Більшість з них були засуджені за крадіжки.

“22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду стосовно них, які надійшли від ДУ “Райківецька виправна колонія (№78)”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами, які надійшли до суду та текстів судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки.

Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть заволодіти ними досить швидко.

“Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією”, – додали в суді.