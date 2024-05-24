В одному із ТЦК Закарпатської області помер мобілізований чоловік. У нього різко погіршилося самопочуття, а медики після приїзду констатували смерть.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП

“До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії”, – йдеться у повідомленні.

23 травня сталася ситуація з одним з військовозобов’язаних, який перебував у ТЦК. Попри те, що він був визнаний придатним до служби за результатами медичного огляду, його стан здоров’я раптово погіршився. Йому було надано першу медичну допомогу, але, на жаль, медична бригада, що прибула на місце події, констатувала його смерть. У зв’язку з цим інцидентом було ініційовано службове розслідування.

Також варто згадати подію, що сталася наприкінці квітня на Закарпатті, коли військовозобов’язаний помер від епілептичного нападу по дорозі до навчального центру.