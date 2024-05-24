Про це йдеться на сайті Міноборони.
Поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:
- перешкода стихійного характеру;
- хвороба громадянина;
- воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
“У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів”, – йдеться у повідомленні.
Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).
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