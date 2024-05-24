У Міністерстві оборони назвали 4 причини, які вважаються поважними, аби не прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в термін, визначений у повістці.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

“У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів”, – йдеться у повідомленні.

Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).