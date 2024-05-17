Про це повідомляють у пресслужбі відомста.

Це призупинення коштує державі близько 10 мільярдів гривень у вигляді податків і дивідендів, а також 500 мільйонів кубометрів газу щороку.

“Газовидобувна компанія під контролем держави має видобувати газ та приносити державі прибуток, особливо у такий скрутний для української енергетики час. 500 млн кубометрів газу – це вагомий ресурс, що точно допоможе українцям пройти наступну зиму”, – заявляє голова правління “Укрнафтобуріння” Олег Мальчик.

За словами пресслужби, з 1 грудня 2023 року газ не видобувається, що призвело до приблизних втрат у 5 мільярдів гривень та 250 мільйонів кубометрів газу.

“Причина зупинки видобутку – рішення Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС), який за заявою Державної служби геології та надр України скасував наказ Держгеонадра №204”, – інформує компанія.

В результаті, спецдозвіл “Укрнафтобуріння” на роботу на Сахалінському родовищі було анульовано, а також 17 спецдозволів інших 15 компаній, включаючи АТ “Українські енергетичні машини”.

“Укрнафтобуріння” повідомляє, що АТ “Українські енергетичні машини” подало апеляційну скаргу, але 16 січня 2024 року ШААС відмовив у відкритті провадження. Проте, Верховний Суд 1 квітня частково задовольнив касаційну скаргу, і 29 квітня ШААС відкрив апеляційне провадження та призначив дату розгляду.

20 травня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд почне розгляд апеляційної скарги.

Також варто згадати, що Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА у березні закликало РНБО та Верховну Раду вирішити питання видобутку на Сахалінському родовищі на законодавчому рівні, щоб уникнути втрат мільярдів гривень щорічно.