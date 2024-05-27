- Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.
Про це повідомили в ОВА.
У️ Білопільській громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів).
Краснопільську громаду також обстрілювали з артилерії (3 вибухи).
Есманьську громаду обстріляли з міномета (4 вибухи).
Впродовж 26 травня російська армія 28 разів обстріляла Сумську область.
Зафіксовано 127 вибухів. Під вогнем були Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
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