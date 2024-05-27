Вночі та зранку російські військові здійснили 4 обстріли прикордоння Сумської області.

Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.

Про це повідомили в ОВА.

У️ Білопільській громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів).

Краснопільську громаду також обстрілювали з артилерії (3 вибухи).

Есманьську громаду обстріляли з міномета (4 вибухи).

Впродовж 26 травня російська армія 28 разів обстріляла Сумську область.

Зафіксовано 127 вибухів. Під вогнем були Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.