Про це «Межі» стало відомо з власних джерел.
Раніше Голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа заявила, що Суспільне хочуть вилучити із вечірніх слотів телемарафону і залишити йому тільки нічні та ранкові слоти.
Розмови про можливий вихід Суспільного із Національного Марафону «Єдині новини» почалися з постів у Фейсбуці народної депутатки Мар’яни Безуглої.
Вона писала про недоречність фінансування “шести державних мовників з держбюджету”.
Проте Суспільне не є держаним телеканалом.
Національна суспільна телерадіокомпанія України — це акціонерне товариство, яке об’єднує найстаріші українські теле- і радіоканали. Наприклад, українському радіо цього року 100 років. 100% акцій акціонерного товариства належать державі без права відчуження.
Фінансування компанії здійснюється з державного бюджету України і надходжень господарської діяльності (цільові грантові проекти, реклама, здача приміщень в оренду, продаж контенту тощо).
Нагадаємо, що Держдепартамент США вніс телемарафон “Єдині новини” до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік.
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