Народний депутат, член фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла відповіла на заклик журналістів ЗМІ бойкотувати її через пропозицію виключити Суспільне з вечірніх слотів телемарафону та переспрямувати відповідні кошти.

Про це Мар’яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

“Вас будуть слухати та дивитися так само, як зараз дивляться понад два десятки ваших каналів, що фінансуються на майже 2 млрд грн через держбюджет з 3 тисячами співробітників, з яких більше 400 мають бронь як працівники об’єкта критичної інфраструктури, за їхньою же інформацією”, – йдеться у повідомленні Безуглої з приводу роботи Суспільного.

За її словами, інші провідні українські медіа, такі як Українська правда, мають до 50 співробітників, а у більшості медіаканалів кількість співробітників не дотягує до 3 тисяч людей.

“Коли телемарафон споживає додатково ще 1,5 млрд з бюджету, у вас — окремий бюджет на 2 млрд. Перестаньте підтримувати те, що не відповідає цінностям і принципам Суспільного. Чи все ж таки брати кошти з двох джерел ще вигідніше?”, – висловила думку з приводу фінансування мовника нардеп.

Вона також наголосила, що суспільне декларує свободу слова, але не надало чітких відповідей на поставлені Безуглу запитання та разом з грантовими організаціями закликало журналістів організувати їй бойкот, На її думку, це відбувається, “щоб закрити рот за незручні запитання до них”.

Нагадаємо, що 24 квітня народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook кілька постів щодо доцільності фінансування шести державних каналів, зарахувавши до “державних” і Суспільне Мовлення. Проте Суспільне не є держаним телеканалом.

Пізніше, 27 квітня, в іншому пості Безугла написала, що з кількох джерел їй стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків нібито “прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки”.

30 квітня голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та громадське об’єднання «Медіарух» висловилися на захист «Суспільного» і закликали припинити політичні атаки і тиск на мовник.