Про це пише Reuters.
Зазначається, що Банга бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн G7 в Італії, де обговорюється концепція такого кредиту. Він підкреслив, що Світовий банк має значний досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, зокрема для Афганістану, і може “повторити” цю роботу з кредитом для України.
У той же час Банга зауважив, що він не бере участі у переговорах G7 щодо фінансування України і що представники Мінфіну США або урядів країн “Великої сімки” не зверталися до нього з цього питання. Проте він підкреслив, що буде готовий це зробити.
“Все, що я знаю, це те, що якщо вони вирішать надати його нам, чи буду я готовий? Так. Я міг би керувати таким фондом. Мені будуть потрібні гарантії, я повинен переконатися, що наші люди розуміють, як його використовувати”, – сказав президент Світового банку.
Світовий банк також провів оцінку збитків, завданих Україні війною. В лютому було встановлено, що для відновлення інфраструктури, житла та економіки після закінчення війни країні потрібно 486 мільярдів доларів. Ця сума майже втричі перевищує річний обсяг економічного виробництва України.
“Тому я намагаюся працювати з українським урядом над реформами, які полегшать приватному сектору інвестування в умовах миру та стабільності. Україні дуже складно залучити достатню кількість приватних інвестицій для відновлення, якщо ви не проведете підготовчу роботу заздалегідь”, – сказав Аджай Банга.