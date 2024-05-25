Президент Світового банку Аджай Банга заявив, що він повністю відкритий до управління фондом для України, якщо країни G7 вирішать спрямувати на це доходи від заморожених російських активів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Банга бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн G7 в Італії, де обговорюється концепція такого кредиту. Він підкреслив, що Світовий банк має значний досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, зокрема для Афганістану, і може “повторити” цю роботу з кредитом для України.

У той же час Банга зауважив, що він не бере участі у переговорах G7 щодо фінансування України і що представники Мінфіну США або урядів країн “Великої сімки” не зверталися до нього з цього питання. Проте він підкреслив, що буде готовий це зробити.

“Все, що я знаю, це те, що якщо вони вирішать надати його нам, чи буду я готовий? Так. Я міг би керувати таким фондом. Мені будуть потрібні гарантії, я повинен переконатися, що наші люди розуміють, як його використовувати”, – сказав президент Світового банку.

Світовий банк також провів оцінку збитків, завданих Україні війною. В лютому було встановлено, що для відновлення інфраструктури, житла та економіки після закінчення війни країні потрібно 486 мільярдів доларів. Ця сума майже втричі перевищує річний обсяг економічного виробництва України.

“Тому я намагаюся працювати з українським урядом над реформами, які полегшать приватному сектору інвестування в умовах миру та стабільності. Україні дуже складно залучити достатню кількість приватних інвестицій для відновлення, якщо ви не проведете підготовчу роботу заздалегідь”, – сказав Аджай Банга.