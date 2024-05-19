У неділю, 19 травня, російська армія в черговий раз підступно обстріляла мирні міста України. Під прицілом ворога опинилось село Черкаська Лозова, що на Харківщині. В результаті обстрілу загинуло п'ятеро людей, ще 16 осіб отримали поранення. На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що ситуацію із щоденними обстрілами Харківщини можуть принципово покращити дві системи ППО Patriot.

Про це йдеться у дописі глави держави у Telegram-каналі.

“Фактично щогодини – нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей”, – нагадує Зеленський.

Він наголошує на тому, що сьогодні, лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини, 16 людей постраждали, п’ять – загинули.

“Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору”, – вважає глава держави.