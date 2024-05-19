Про це йдеться у дописі глави держави у Telegram-каналі.
“Фактично щогодини – нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей”, – нагадує Зеленський.
Він наголошує на тому, що сьогодні, лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини, 16 людей постраждали, п’ять – загинули.
“Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору”, – вважає глава держави.
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