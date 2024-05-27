Про це повідомило Міністерство оборони України.
«Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх – незалежно від того, де вони знаходяться», – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Загалом понад 1.1 млн військовозобов’язаних оновили дані через «Резерв+», майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.
- Електронна черга працює у всіх ТЦК та СП у тестовому режимі, — Катерина
- Блогер Ігор Лаченков оновив свої дані у застосунку Резерв+
- У застосунку “Резерв+” з’явиться електронне направлення на ВЛК, — Міноборони