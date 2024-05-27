Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх – незалежно від того, де вони знаходяться», – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.