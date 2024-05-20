Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарські комісії у найближчих оновленнях.

«Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоби винятково отримати направлення на військово-лікарську комісію, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку», – пояснила вона.

Окремо Черногоренко повідомила, що взаємодію й основний процес взаємодії громадянина та ВЛК потрібно також робити цифровим.

«Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо та в контексті роботи ВЛК. Але загалом план такий – щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов’язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, та щоби це було зручно для громадян», – додала вона.

Черногоренко підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.