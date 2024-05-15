За сьогодні, 15 травня, Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

У цей день, сказав президент, українські військові та Міністерство оборони активно звітували про ситуацію на фронті та в усіх районах бойових дій. Особлива увага була приділена Харківщині, особливо місту Вовчанськ, де тривають захисні операції.

“За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують”, — йдеться в зверненні.

Голова держави додав, що протягом дня також були доповіді про внутрішню ситуацію, зокрема про ліквідацію наслідків російських ударів. Жорсткі удари від російських військ були зафіксовані у Херсоні та Дніпрі.

“Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу”, — додав Зеленський.

У зверненні Зеленського було наголошено, що світ має силу та можливість примусити Росію до миру, і важливо вжити всіх заходів, щоб російські наступальні дії були зупинені.

Також він висловив підтримку Прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо після жахливого нападу, засуджуючи будь-яке насильство, особливо політичне.