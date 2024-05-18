Відповідне відео з’явилось сьогодні у Telegram-каналі 47-ої окремої механізованої бригади.

“Московити намагалися штурмувати за допомогою двох БМП і танку, але їх вчасно побачили аеророзвідники. Артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили наступ та знищили російську техніку. Битва триває!”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області. Військові попередили, що така ж доля спіткає й інші ворожі літаки, що незаконно перетинатимуть наш кордон.