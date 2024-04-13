Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що у березні цього року Україна вже отримала перший транш з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility. У квітні й травні мають надійти транші у розмірі 1,5 та 1,9 млрд євро відповідно.

Про це пише “Європейська правда”.

За словами Домбровскіс, наразі Єврокомісія вивчає український план реформ, аби спланувати наступні платежі.

“Що стосується наступних кроків: Єврокомісія оцінює український план реформ з метою визначити квартальні індикатори виконання реформ та інвестицій для розблокування наступних платежів. Невдовзі ми фіналізуємо цю роботу і передамо оцінку Раді ЄС. Коли буде досягнуто погодження, це відкриє шлях до виплати Україні попереднього фінансування у розмірі 1,9 млрд євро, найбільш імовірно – у травні”, – розповів Домбровскіс.

Політик нагадав також про вже схвалений Україною план реформ, поетапне виконання якого буде умовою для отримання наступних траншів та одночасно буде наближати Україну до відповідності стандартам Євросоюзу у рамках її євроінтеграційної роботи.

Нагадаємо, Європарламент на пленарному засіданні у Брюсселі, яке відбулося 11 квітня, відмовився затверджувати бюджет Європейської Ради, доки та не підтримає Україну додатковими системами ППО Patriot.