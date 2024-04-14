У небі над лінією фронту України літає стільки безпілотників, що українські та російські війська практично не можуть пересуватися на полі бою, щоб не бути поміченими.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових та керівника штабу американської компанії BRINC Drones Ендрю Коте.

“Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії — зазвичай відому як «сіра зона» — на «зону смерті»”, — сказав Олександр Настенко, командир Code 9.2, підрозділу безпілотників у 92-гій окремій штурмовій бригаді.

Настенко зазначив, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під “поглядами” ворожих безпілотників, “гинуть моментально”.

За його словами, спочатку відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну та дали українським Силам оборони перевагу на полі бою. Втім, згодом Росія почала масово виробляти власні БпЛА.

«Те, що ми зараз спостерігаємо, — це бліцкриг безпілотної війни», — сказав Ендрю Коте, керівник штабу компанії BRINC Drones, що надсилає обладнання в Україну.

Коте додав, що дрони в Україні так само змінюють ситуацію, як танки під час Першої світової війни, і це є “досить тупикова ситуація, якщо ви знаходитесь на відкритому повітрі, та на вас полюють”.