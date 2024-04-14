Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував українським захисникам і захисницям, які навесні 2014 року стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони на захист Батьківщини від російських терористів та агресорів.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав на сторінці у Facebook.

Оголошення Антитерористичної операції стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем за наказом очільника Кремля.

Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть.

“Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захинсиць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям”, – наголосив Сирський.

Він також додав, що всі, хто брав участь в АТО, дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі.