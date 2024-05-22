“Про «нічого не змінилося» і генеральські касти. Що ж, Сирський не відреагував на мої непублічні звернення та вкотре проігнорував критичні проблеми. Я чесно намагалася працювати з ним кілька місяців, страждаючи від побаченого все більше. Знайомтесь, далі буде”, – пише Безугла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, військове командування на чолі з Анатолієм Баргилевичем, Олександром Павлюком, Олександром Сирським та Юрієм Содолем “прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу”.

Анатолій Баргилевич — начальник Генерального Штабу. На думку Безуглої, за його роботи “бюрократія збільшилась вдвічі”. Вона звинувачує Баргилевича у закритті ІТ-підрозділів, лобізмі старих оборудок, знищенні ТрО.

Олександр Павлюк — командувач Сухопутних військ.

“Просто мінйон із схильністю до нервових зривів на підлеглих. Практично відсутність підготовки людей перед відправкою в бригади. Намагання створити якомога більше нових бригад, аби пристроїти штаби, більше штабів, а не вчити піхоту і давати на поповнення. Ще штаби! Імітація бурної діяльності — наше все”, – пише нардепка про Павлюка.

Олександра Сирського, головкома ЗСУ, Безугла звинувачує у “приховуванні правди, розриві підрозділів, ручному контролі, російській жорстокості та випалюванні всіх конкурентів та креативних у війську”.

“Зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні. Знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато-багато іншого, а також все те, що у всіх його мінйонів, бо авторитаризм рішень ГК зашкалює, і все в ЗСУ — це зараз обличчя Сирського”, – пише Безугла на своїй сторінці.

Юрія Содоля, нового командувача ОСУВ Хортиця, депутатка характеризує як “кулуарного «мʼясника», який приховає все, що треба любому начальнику”. Також Безугла приписує йому непідготовлену Харківщину та Авдіївку.

“Що робити? Добиватися, щоб ці всі касти пішли і вже ніколи не приймали ключові рішення. Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Досить. Що робити бригадам? Триматися. У бойових підрозділах накопичилося стільки досвіду, інновацій, горизонтальних зв’язків, що ви встоїте. Тримайтеся! 2014 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, 2022 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, якщо 2024 не призведе — нам кінець”, – підсумовує народна депутатка.