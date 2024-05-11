У Харківській області українські військові знищили кілька штурмовиків окупантів та захопили полонених.

Про це повідомляє український Telegram-канал.

Українські військові на відео показали сімох захоплених російських військових, які штурмували позиції Сил оборони на Харківщині.

“Перші полонені з Харківського напряму. Командування відправляє свій особовий склад на мінні поля як мʼясо, без необхідної амуніції та озброєння – в кінці-кінців більшість з них або загинула, або потрапила в полон. Будь-які спроби наступу на Харківську область будуть безрезультатними і приведуть до ще більших втрат”, – йдеться у повідомленні.

Відомо про список полонених:

1. Старший лейтенант Акіменко Олександр Юрійович

2. Ярликов Павло Володимирович

3. Фатєєв Денис Сергійович

4. Крюков Сергій Олександрович

5. Некрасов Євгеній Павлович

6. Крименко Віктор Генадійович

7. Не розголошується, виказав бажання вступити до формування України «Русский добровольческий корпус».

Також було повідомлено, що в 42-й окремій механізованій бригаді під час наступу окупантів в бік Харкова біля населеного пункту Пильна знищили 4 бойові машини піхоти.