За два дні ворожа армія захопила до 100 квадратних кілометрів прикордоння і заводить все більше військ.

Про це повідомляє DeepState.

На кордоні Харківщини продовжується активізація ворога. За даними аналітиків проєкту DeepState, Російська Федерація посилює свою присутність на території України, російські війська створили два плацдарми вздовж кордону Харківської області і за дві доби захопили близько 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги.

Український волонтер та блогер Сергій Стерненко прокоментував оборону на Харківщині, виклавши відео в соціальній мережі Х.

Також військовий у Facebook висловив свої думки щодо відео (нижче).

“Ми відбили Харківську область у вересні 22 роки! Відігнали росіян за Можайськ! Поклали найкращих хлопців! Я був упевнений, що наступні мільярди підуть на зміцнення цього кордону, але ні! Першої лінії як не було, так і немає”, – пише Денис Ярославський.

Район села Липці: росіяни фактично зайняли села Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка, які переходять в червону зону. Ворог намагається закріплятися в населених пунктах Мороховець-Олійникове-Лук’янці-Зелене. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основною задачею — зайняти Липці.

Район міста Вовчанськ: ворог зайняв населений пункт Плетенівка та рухається в бік Вовчанська. Намагаються закріпитися в селах Огірцеве-Гатище-Стариця-Бугруватка. Біля останніх двох у суботу було помічено велику кількість піхоти, тривають бої. Російські військові підібралися до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися, також тривають бої. Наші бійці зустрічають ворога вогнем.

“Безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися, насичуватися і продовжувати рух. На підтримці працює техніка в невеликій кількості, артилерія, авіація, а також присутня велика активність БПЛА і РЕБ”, – зазначається в повідомленні.

Також зафіксовано масове скупчення росіян біля Стариці, повідомляє DeepState.

“Більше сотні московитів рухалися колонами перед штурмом села сьогодні вдень. Даний факт підтверджує, що ворог проводить повноцінну операцію, а не просто зайшли ДРГ полякати місцевих”, – йдеться у дописі.