Народна депутатка та членкиня фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла, яка напередодні після поїздки на фронт розкритикувала військове командування, заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ігнорує критичні проблеми та не реагує на її непублічні звернення.

Депутатка стверджує, що намагалася працювати з Сирським кілька місяців, проте лише страждала від побаченого.

«Зліва направо – Баргилевич, Павлюк, Сирський, Содоль. Генеральська фракція, що прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу. Звісно, тут не всі. Пафос совка і знецінення людського життя», – коментує знімок Безугла та закликає добиватися, щоб «ці всі касти пішли і вже ніколи не приймали ключові рішення».

«Потрібно вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Досить. 2014 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, 2022 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, якщо 2024 не призведе – нам кінець», – заявляє вона.

Керівника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича депутатка називає «міньйоном Сирського» та звинувачує в збільшенні бюрократії, закритті ІТ підрозділів, лобізмі старих оборудок та знищенні ТРО.

Власне, сам Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, а з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020-2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони, та навіть нагороджений орденом Данила Галицького.

Анатолій БаргилевичКористувачі Мережі розділилися в поглядах – хтось підтримує генерала та дякує йому за розбудову системи військ ТРО, хтось навпаки звинувачує в саботуванні навчання та озброєння і стверджує, що насправді «ТРО довелось організовувати вже після нападу».

Командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка Безугла звинуватила у відправці людей в бригади без підготовки та в нервових зривах на підлеглих. На її думку командувач лише «імітує бурхливу діяльність» та створює з цією метою все більше штабів.

Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк до призначення на посаду командувача Сухопутних військ з травня 2022 по 21 лютого 2023 року був начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва, а 14 лютого 2023 року його призначили першим заступником міністра оборони.

Дійсно, генерал приклав руку до створення нових штабів, до прикладу було створено Сили безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України та рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних сил ЗСУ.

Втім, користувачам Мережі він більш відомий часто скандальними висловлюваннями, адже по всяк час йому закидають виправдовування неправомірних дій працівників ТЦК.

Павлюк стверджує, що в усіх матеріалах про «неправомірні дії ТЦК» свідомо упускається найголовніший акцент – неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку – захисту України.

«Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт «пакування до буса» принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків», – говорить він та додає, що поширюючи ролики з затриманням військовозобвʼязаних та критикою працівників ТЦК українці допомагають ворогу.

Одним з останніх висловлювань генерала, яке викликало цілу хвилю хейту, стало повідомлення в якому він назвав Часів Яр «звичайним міським поселенням, втрата якого б не мала вирішального значення».

Наступним в приховуванні правди, контролі та жорстокості нардепка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського:

«Сирський – Головком ЗСУ, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську. Зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні. Знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато-багато іншого, а також все те, що у всіх його мінйонів, бо авторитаризм рішень ГК зашкалює, і все в ЗСУ – це зараз обличчя Сирського», – стверджує вона.

На що користувачі Мережі у відповідь припустили, що депутатка сама хоче спробувати себе на посаді головнокомандуючого, адже її не влаштував ані Залужний, ані Сирський.

«Мар’яна Безугла вчора захоплено знімає Валерія Залужного, а сьогодні відправляє last call (останній дзвінок) Олександру Сирському. Це не політика, і не приклад держуправління. Бо якщо Залужний був такий поганий, то за що йому дали героя і чому відправили послом до Лондона? А якщо Сирському президент довірив командувати армією, то чому депутат може відправляти йому «чорну мітку»?», – розмірковує волонтер Юрій Касьянов та додає, що критика генералів нічим не підкріплена, окрім суб’єктивних оцінок депутатки.

Слід зазначити, що до призначення Головнокомандувачем Сирський очолював Сухопутні війська та на його рахунку – успішна Київська та Харківська операції, а також кілька менш масштабних.

Втім, критику керівника фронту з 2024 року Юрія Содоля, якого Безугла називає «кулуарним м’ясником» підкріпити все ж можна.

Призначенням Юрія Содоля на посаду командувача ОСУВ Хортиця обурились такі громадські активісти і волонтери як Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, перший навіть назвав таке рішення «кадровою катастрофою».

Волонтер розповів, що «жоден бойовий морпіх не скаже цензурного слова про Содоля» та навів приклади, коли той просто «зточував» морську піхоту – від відправки морпіхів на лівий берег без будь-якого забезпечення та захисту, до трагедії з розбиттям нашої колони 37 бригади морської піхоти.

Отримати більш детальну інформацію можна у нашому матеріалі.

Посилаючись на морпіха, котрого він знає особисто, волонтер публікує пост в якому йдеться про буцімто штурм позицій перед Донецьким аеропортом «по мінному полю та повному контролю зі сторони противника», та називає це «одним з «подвигів» Содоля, за які він отримав підвищення та тепер керує усім східним фронтом».

«Для народної депутатки Мар’яни Безуглої не має значення, хто саме перебуває на тій чи іншій посаді у військовому керівництві держави, адже її завдання просто «пхати їм палки в колеса», – відреагував на останні заяви депутатки ветеран російсько-української війни та волонтер Арслан Місіратов.

Дружина військовослужбовця і сестра військовополоненого із ніком Sonya Rikyel стверджує, що для перемоги та повернення усіх захисників з полону українське суспільство має бути об’єднаним, натомість Безугла робить усе, аби його розділити:

«Мій брат вже 2 роки перебуває у російських катівнях не для того, аби хтось розхитував нашу державу зсередини та так безцеремонно критикував військових», – говорить вона. «Я знаю багато гідних українців, котрі щодня наближають нашу перемогу. Проте такого не можна сказати за депутатку Безуглу. Для чого піднімати медійну бурю в цей і без того нелегкий час? Цими діями ви нищите ворога? Чи наближаєте нашу перемогу? Що ви взагалі зробили для народу та України?», – обурився діями нардепки військовослужбовець Олександр Кононученко.