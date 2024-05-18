Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє на сторінці в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 491080 (+1210) осіб / persons, танків / tanks ‒ 7560 (+13) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 14595 (+43) од, артилерійських систем / artillery systems – 12639 (+36) од, РСЗВ / MLRS – 1071 (+0) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 801 (+1) од, літаків / aircraft – 354 (+1) од, гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10108 (+35), крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2203 (+3), кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од, підводні човни / submarines – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17169 (+65) од, спеціальна техніка / special equipment ‒ 2075 (+6)