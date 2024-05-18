Про це Генштаб ЗСУ повідомляє на сторінці в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.05.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 491080 (+1210) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7560 (+13) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 14595 (+43) од,
артилерійських систем / artillery systems – 12639 (+36) од,
РСЗВ / MLRS – 1071 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 801 (+1) од,
літаків / aircraft – 354 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10108 (+35),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2203 (+3),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17169 (+65) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2075 (+6)