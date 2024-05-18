Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

На Харківському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська. Також ворог завдав авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом 17 КАБів. Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії.

Протягом доби на цьому напрямку противник втратив: живої сили – 25 осіб, військової техніки та озброєння – 12 одиниць.