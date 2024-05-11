Волонтери та евакуйовані мешканці з північних районів Харківщини коментують ситуацію у Вовчанську та навколишніх селах.

Про це пише українське медіа.

За словами волонтерів, “у Вовчанську справжнє пекло”, дороги вкриті димом, горить ліс, понад 30 КАБів атакувало регіон, за волонтерами полювали два FPV-дрони.

“Там жах, кілька діб бʼють. Ми терпіли до останнього, щоб евакуюватись. Все летить через будинок”, – говорить мешканець селища.

Також відомо, що центр зруйновано, на місці руїни. Супермаркети знищено після атак росіян. Обстріли відбуваються постійно.

Раніше стало відомо, що за даними української влади, понад 1700 мирних жителів, які проживають у населених пунктах поблизу зони бойових дій Харківщини, були змушені тікати через поновлення наступу на регіон.

За словами журналіста, українські посадовці офіційно не підтвердили, чи захопили росіяни села, які лежать у спірній «сірій зоні» на кордоні Харківської області та Росії.