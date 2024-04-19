Про це прездиент України Володимир Зеленський повідомив під час віртуального засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

“Поки я готувався до цієї розмови, вони (російські війська – ред.) завдали удару по морському порту «Південний». Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські”, – сказав він під час свого звернення до учасників засідання Ради Україна-НАТО.

За словами президента, з початку цього року РФ атакувала Україну майже 1200 ракетами, зокрема й аеробалістичними, а також понад 1500 “шахедами”.

“Частину цього зла нам вдалося нейтралізувати – збити. Але тільки частину, на жаль, меншу частину ракет, не всі «шахеди», якими іранський режим поділився з Росією, і не всі 8500 керованих бомб. Росія вдається до більш прорахованих масованих ударів, які руйнують нашу енергетичну систему”, – сказав Зеленський.

Кількість незнищенних таких повітряних цілей президент не уточнив.

Сьогодні вдень в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Російські війська атакували регіон ракетами. За словами голови ОВА Олега Кіпера, внаслідок обстрілу поранена людина. Її госпіталізували з осколковими ранами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Де саме були пошкодження, Кіпер не уточнив, але у соцмережах писали про звуки вибухів в місті Южне, де розташований порт “Південний”.