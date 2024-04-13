На Україну попереду чекає передусім великий план відновлення і це не буде "план Маршалла", адже в сучасному світі війни відбуваються інакше, ніж за часів Другої світової війни.

Про це президент України Володимир сказав під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи планується після закінчення війни розробка щодо України своєрідного “плану Маршалла” Сполученими Штатами Америки та країнами Євросоюзу, глава держави сказав, що на Україну чекає “свій план”, оскільки в сучасному світі війна стала іншою.

“Так, вони мають деталі. Так і є. Що стосується України, передусім великий план відновлення. Авжеж, у нас сучасна війна — вона інша. Тому у нас буде не “план Маршалла”, а свій план. Але, тим не менше, головні засади – вони, напевно, дуже близькі. В будь-якому випадку, це відновлення. Відновлення, нова енергетика… нові технології, нова економіка”, — зауважив Зеленський.

Також, додав він, що новий план охопить і нові виклики щодо безпеки, адже “у загроз демократії від різних авторитарних держав повинен бути інший захист, ніж той, який був після Другої світової війни”.