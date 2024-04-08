“У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України”, – йдеться у повідомленні.

«Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя», — каже Шульгат.

Нагадаємо, що у понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста «Слідства.Інфо» Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру, що згодом дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними. Зауважимо, що представники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста о 21.15.

У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.