Про це повідомляє Національна поліція України
Прибувши на місце, співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області встановили, що це суббоєприпас 9н235, який запускається з системи залпового вогню «Ураган».
“Такі суббоєприпаси зазвичай нашпиговані сотнями металевих роликів, які під час вибуху здатні пробити сталеву пластину товщиною 6 мм на відстані до 10 метрів, та до 2 мм — в радіусі 100 метрів. Перед вибухом цей боєприпас підстрибує над землею для максимально ефективного розльоту елементів, що вражають. Якщо він не вибухає одразу після приземлення, то менш ніж за дві хвилини має відбутися самоліквідація боєприпасу вибухом”, – йдеться у повідомленні.
Сапери поліції спочатку знешкодили, а потім вилучили та доставили на полігон для знищення.
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