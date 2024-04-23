Перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із послом Республіки Індія в Україні Харшею Кумар Джейном.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

«Сторонами погоджено вжиття заходів для проведення чергового засідання Міжурядової українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву, що має сприяти відновленню обсягів двостороннього товарообігу, які існували до початку повномасштабної російської агресії проти України», – зазначили у відомстві.

Також представники країн домовилися про спільні кроки для розширення договірно-правової бази українсько-індійських відносин.