Про це пише видання CNN.

У матеріалі зазначається, нібито багато європейських послів дізналися, що Трамп розглядатиме можливість наполягати на дворівневому НАТО. Така структура означатиме, що країни, які не досягнуть 2% витрат, можуть потрапити до другого рівня членства, тобто вони не будуть захищені статтею 5 НАТО, яка гарантує, що ресурси всього альянсу можуть використовуватися, щоб захистити будь-яку країну-члена, якщо на неї нападуть.

Якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв’яжеться з президентом Росії та Володимиром Зеленським, щоб розпочати координацію переговорів, зазначає виданню особа, знайома з думкою Трампа з цього приводу.

Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів, сказав він.

“Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче”, – пояснюється у джерелі.