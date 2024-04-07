Експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ідея Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму і прикордонного регіону Донбасу Росії.

За словами деяких експертів із зовнішньої політики, цей план став би винагородою президенту Росії Володимиру Путіну і потуранням силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

У приватних розмовах Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна “хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід”, і що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії.

Деякі прихильники Трампа намагаються переконати його не допустити такого розвитку подій, адже визнання російського контролю над частинами України розширить межі диктатури Путіна.

Як стверджує старша наукова співробітниця Центру Стімсона, позапартійного аналітичного центру, Емма Ешфорд, обмін територій на припинення вогню поставить Україну в гірше становище без гарантій того, що Росія не переозброїться і не відновить бойові дії.