Про це глава Пентагону Ллойд Остін висловився на доповіді у Сенаті США.

Сенатор Ерік Шмітт, член Республіканської партії, запитав у Ллойда Остіна, який вигляд має перемога для України. На що очільник Пентагону відповів, що хоче бачити Україну “демократичною та незалежною державою, яка може захистити свою суверенну територію і відбити агресію”.

Сенатор Шмітт поставив уточнювальне питання, чи передбачає вищезгадане висловлювання, що для закінчення війни Україна має контролювати Крим. Вочевидь, глава оборонного відомства Остін уникнув прямої відповіді. Проте він все ж таки наголосив, що Крим – це Україна.

На повтор питання від сенатора Ллойд Остін лишень сказав, що “зважаючи за зміну ситуації в майбутньому, я б не робив передбачень, що вирішить Президент Зеленський”.

Член Республіканської партії Ерік Шмітт висловив недовіру до адміністрації Володимира Зеленського та додав, що саме тому він не голосував за пакет допомоги для України.

“При всій повазі, я вважаю, що проблемою є те, що ця адміністрація ще не вирішила, що для них є стратегією виходу. Я вважаю, що це карт-бланш на війну, яка без будь-яких чітко позначених цілей буде нескінченною. Від цього й скептицизм. Я не став голосувати за пакет допомоги, тому що ми не маємо достатнього контролю за витрачанням коштів. І перемогу не визначено“– сказав республіканець.