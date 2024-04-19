Голова комітету з зовнішньої політики Верховної Ради, Олександр Мережко, вважає, що зміна підходу колишнього президента США, Дональда Трампа, до України пов'язана з його усвідомленням важливості української держави.

Він зазначив це в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Мережка, у під час передвиборної кампанії Трамп не визначив чіткої позиції стосовно України, але пізніше його риторика почала змінюватися під впливом настроїв у суспільстві.

«На Трампа починають впливати політичні настрої. Можливо, він починає усвідомлювати важливість України для національних інтересів США», — зауважив Мережко.

Також він зауважив, що варто розрізняти між риторикою кандидата в президенти та риторикою самого президента, оскільки після обрання на посаду людина поводиться більш відповідально.

Мережко також додав, що «оптимістично налаштований» щодо голосування за пакет допомоги Україні у США й оцінює ймовірність цього як «80% проти 20%».

«Якщо ці законопроєкти проходять в Палату представників, то вони майже автоматично пройдуть Сенат, тому що ці законопроєкти стосовно іноземної допомоги мало чим відрізняються від початкового проєкту Сенату… Наскільки я знаю, це теж процедурна деталь, проєкт, пов’язаний з допомогою Україні, збираються поставити першим, а вже потім – проєкт стосовно допомоги Ізраїлю. Бо якщо зробити навпаки, то шанси на ухвалення української допомоги зменшуються», – сказав Мережко.