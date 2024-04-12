В сучасних обставинах Олександр Мережко розглядає можливість отримання допомоги від Сполучених Штатів у формі позики як один із можливих варіантів у разі кризової ситуації.

Про це у коментарі Суспільному сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

“Я вважаю, що це можливо як компроміс, якщо іншого виходу не буде, то тоді треба погоджуватися на цей варіант. А потім ми вже розберемося. Бо зараз для нас важливо вижити, вижити, захистити себе”, — зазначив Мережко.

Він активно закликає до переконання американських політиків, щоб вони не заважали цьому процесу, оскільки від цього залежить життєво важливий аспект – виживання та безпека України.

“Тому нам зараз важливо переконати за допомогою наших друзів, можливо, за допомогою там якоїсь опосередкованої безпосередньої комунікації в тому числі Трампа і його прихильників в Конгресі – щоб вони не блокували цю допомогу”, — додав Мережко.