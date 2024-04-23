Експрезидент США Дональд Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Майка Джонсона, який поставив на голосування законопроєкт із додатковою допомогою Україні, хоча й сам виступав проти цього рішення.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю радіоведучому Джону Фредеріксу, повідомляє The Guardian.

Колишній президент США наголосив щодо спікера Палати представників Майка Джонсона, що республіканці в палаті зараз мають фактичну перевагу тільки в один голос, і це “не означає, що Джонсон може піти та робити все, що йому заманеться”.

Не менше 112 республіканців у Палаті представників проголосували проти допомоги Україні, через що Джонсон покладається на підтримку демократів. За подібним сценарієм його попередника Кевіна Маккарті було звільнено минулого року, але через наближення виборів багато хто вважає Джонсона зараз безпечним.

Джонсон стикається з опозицією з боку правих у своїй партії, зокрема з боку Марджорі Тейлор Грін, соратниці Трампа, яка погрожувала оголосили про намір порушення питання про відставку Джонсона.