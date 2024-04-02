1 квітня війська окупантів завдали удар по Куп’янську керованою авіабомбою КАБ-500 та обстрілювали місто з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Поранення дістала жінка 1966 року народження. Через обстріл пошкоджено будівлю навчального закладу, багатоквартирний будинок і приватні домоволодіння.

Кілька автомобілів та шість приватних домоволодінь пошкоджені артобстрілом у селі Курилівка близько 15:00.

О 21:00 росіяни атакували село Бочкове. Пошкоджено будинок, присадибні будівлі.

“Близько 23:00 атакували Вовчанські Хутори. Росіяни обстріляли село з артилерії, завдали удар КАБами. Пошкоджений будинок культури, адмінбудівля, амбулаторія, приватне домоволодіння, гараж”, — повідомили правоохоронці.

Сьогодні, другого квітня, о 12:03 війська РФ вдарили авіабомбою по селу Чернещина. Пошкоджені житлові будинки.

У селі Слобожанське через російські обстріли загорілися приватні нежитлові об’єкти.

С ЗРК С-300 російські солдати вдарили по селу Люботин у Харківському районі. Пошкоджена нежитлова будівля.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).