Працівник територіального центру комплектування отримав три роки ув'язнення за те, що впродовж двох тижнів не ходив на службу. Втім сам військовий каже, що хотів служити на фронті, а не в ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Чоловік, якого визнали обмежено придатним, служив в одному з військкоматів, однак 15 травня 2023 року на службу не з’явився. У матеріалах справи йдеться, що він залишався вдома до 7 червня того ж року, проводячи час на власний розсуд, не пов’язаний зі службою.

Але вже 21 березня поточного року чоловіка затримали та взяли під варту. Військового звинуватили в самовільному залишенні військової частини або місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану, тривалістю понад три доби (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

В суді чоловік щиро розкаявся, наголошуючи що не буде ніколи скоювати злочини, а свої дії вважав помилкою. Виявилось, що він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Тому просив його суворо не карати й дати можливість воювати та відправити його в діючу армію.

Суддя зважив на пом’якшувальні обставини, зокрема на участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт. Однак, на його думку, «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства», тож йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте вирок суду ще можна оскаржити.

Наголошується, що суд врахував суспільну небезпеку скоєного злочину, який класифікується як тяжкий злочин, а також дані про особу обвинуваченого, згідно з якими обвинувачений раніше не судимий, одружений цивільним шлюбом із жінкою у якої є троє дітей, з березня по серпень 2022 року брав участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.