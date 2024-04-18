Про це генконсул Олег Куць розповів у коментарі Укрінформу.
Він повідомив, що на кордоні зустрівся з представниками місцевої поліції та українськими водіями, які змушені чекати в багатокілометрових чергах внаслідок блокування пункту пропуску.
“Під час зустрічей ми обговорили подальші дії щодо ситуації на кордоні”, – сказав Куць.
Він зазначає, що гуманітарна допомога, автобуси та легкові автомобілі рухаються через ці пункти пропуску без перешкод. Натомість вантажівки пропускаються, як зазначали раніше протестувальники, з розрахунку один транспортний засіб на годину.
З 9-ї ранку 18 квітня польські аграрії на 48 годин заблокували рух для вантажівок поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині” та “Корчова-Краківець” із вимогами реалізації урядом Польщі взятих на себе зобов’язань, зокрема, здійснення доплат до окремих видів агропродукції.
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