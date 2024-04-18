Генеральний консул України в Любліні Олег Куць відвідав пункти пропуску “Краківець-Корчова” та “Медика-Шегині” у звʼязку з відновленням у четвер протестів польськими фермерами у цих двох місцях.

Про це генконсул Олег Куць розповів у коментарі Укрінформу.

Він повідомив, що на кордоні зустрівся з представниками місцевої поліції та українськими водіями, які змушені чекати в багатокілометрових чергах внаслідок блокування пункту пропуску.

“Під час зустрічей ми обговорили подальші дії щодо ситуації на кордоні”, – сказав Куць.

Він зазначає, що гуманітарна допомога, автобуси та легкові автомобілі рухаються через ці пункти пропуску без перешкод. Натомість вантажівки пропускаються, як зазначали раніше протестувальники, з розрахунку один транспортний засіб на годину.

З 9-ї ранку 18 квітня польські аграрії на 48 годин заблокували рух для вантажівок поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині” та “Корчова-Краківець” із вимогами реалізації урядом Польщі взятих на себе зобов’язань, зокрема, здійснення доплат до окремих видів агропродукції.