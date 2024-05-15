Про це в ефірі Суспільного сказав національний координатор ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я з питань безпеки дорожнього руху Юрій Чорний.
« У 2023 році у нас трапилось 23 642 аварії, в яких загинуло 2 000 людей. В порівнянні з 2022 роком це на 30% більше», — каже він.
Серед основних причин ДТП у 2023 році, за словами Юрія Чорного, є перевищення безпечної швидкості (1570 загиблих), порушення правил маневрування (476 загиблих), порушення правил проїзду перехресть (73 загиблих), порушення правил проїзду пішохідним переходом (106 загиблих), недотримання дистанції (84 загиблих), керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння 996 загиблих) та перехід пішоходів у невстановленому місці (167 загиблих).
Нагадаємо, зараз в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху.
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