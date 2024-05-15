Директор Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Енн Кіст-Батлер попереджає, що Росія має намір здійснити «фізичні атаки» проти Заходу, в той час коли британська та американська розвідка виявили подвійну загрозу від Москви й Пекіна.

Про це вона сказала на конференції CyberUK в Бірмінгемі.

Кіст-Батлер, яка очолює спецслужбу, відповідальну за радіоелектронну розвідку та захист інформації органів уряду й армії, на своєму першому великому виступі підкреслила загрозу з боку Кремля та “епохальний” ризик, що становить Китай для Великої Британії та її союзників.

За її словами, GCHQ вбачає, що Москва має намір не тільки проводити кібератаки, але й здійснювати фізичні напади. У GCHQ висловлено занепокоєння щодо зростаючих зв’язків між російськими спецслужбами та проксі-групами для кібератак, а також підозри щодо фізичних атак та диверсій.

Кіст-Батлер підкреслила, що Москва «виховує і надихає» кіберзловмисників, а також, можливо, координує фізичні напади проти Заходу. Наприклад, минулого тижня британський громадянин був звинувачений у підпалі будівлі в Лондоні. Зазначається, що він пов’язаний з російською приватною військовою компанією “Вагнер”.

У своєму виступі Кіст-Батлер зазначила, що «Путін не відмовився від своєї максималістської мети підкорити населення України», і підтвердила, що підтримка України залишається “непохитною”.

Незважаючи на загрозу з боку Росії, Кіст-Батлер підкреслила, що Китай також представляє серйозний кібернетичний ризик для Великої Британії.