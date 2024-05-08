Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, компанія 1С спеціалізується на створенні і підтримці комп’ютерних програм для управління діловими базами даних.

“Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С – Scloud”, — уточнили джерела.

Російські користувачі активно скаржаться на втрату доступу до онлайн-інструментів та серверів, інформація про це поширюється в мережі.

Також, за даними ГУР, адміністратори публічних сторінок видаляють негативні коментарі.

Раніше, 26 квітня, ГУР здійснило масштабну кібератаку на ресурси російської партії “Єдина Росія”, а в березні вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.