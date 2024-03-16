Попри тиск та репресії з боку окупаційних військ, мешканці ТОТ не бажають брати участь у "виборах"

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в Telegram.

Зазначають, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують спроби змусити українців взяти участь у так званому «голосуванні» за президента РФ. Залякування, підкуп і тиск є основними методами, котрі використовують окупанти.

У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників рф обходять домівки українських громадян аби роз’яснити їм «за кого потрібно голосувати».

У ГУР наголосили, що попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ – мешканці тимчасово окупованих територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна.