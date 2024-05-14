«Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії», – йдеться у повідомленні.
За даними командування, на Харківському напрямку українські підрозділи відбивають російські атаки на напрямку Шебекіно (Росія) – Вовчанськ, ситуація контрольована.
Загалом за поточну добу сили РФ провели 31 атаку позицій українських військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще тривають.
Російські військові блогери стверджували, що російські підрозділи увійшли в Лук’янці, проти аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли візуального підтвердження цих повідомлень.
Удень 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив про «частковий успіх» сил РФ в районі Лукʼянців Харківської області.
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