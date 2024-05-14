Генштам ЗСУ заявив про «зміну позицій» біля села Лук’янці у Харківській області.

«Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, на Харківському напрямку українські підрозділи відбивають російські атаки на напрямку Шебекіно (Росія) – Вовчанськ, ситуація контрольована.

Загалом за поточну добу сили РФ провели 31 атаку позицій українських військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще тривають.

Російські військові блогери стверджували, що російські підрозділи увійшли в Лук’янці, проти аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли візуального підтвердження цих повідомлень.

Удень 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив про «частковий успіх» сил РФ в районі Лукʼянців Харківської області.