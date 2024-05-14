Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині вранці 14 травня загинув чоловік.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ще одного чоловіка було поранено уламками.

“Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення. Інші наслідки російської атаки уточнюються”, — написав посадовець.

За даними з обласної прокуратури, через атаку пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач.

Раніше, у ніч на 14 травня, армія РФ атакувала Дніпропетровщину далекобійними ударними дронами. ППО знищила чотири “шахеди”.