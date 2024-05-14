Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ще одного чоловіка було поранено уламками.
“Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення. Інші наслідки російської атаки уточнюються”, — написав посадовець.
За даними з обласної прокуратури, через атаку пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач.
Раніше, у ніч на 14 травня, армія РФ атакувала Дніпропетровщину далекобійними ударними дронами. ППО знищила чотири “шахеди”.
- Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову, — обласна прокуратура
- Сили РФ за минулу добу обстріляли три громади Чернігівської області, — ДПСУ
- Сили РФ за добу атакували 10 населених пунктів Херсонської області, є загиблий і поранені, — головаОВА