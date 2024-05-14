Про те, що перші винищувачі від Данії Україна отримає впродовж місяця, масмедіа писали раніше.

Свою інформацію уточнив журналіст видання Die Zeit Йорґа Лау.

«Виправлення: прем’єр-міністерка Данії мала намір анонсувати F-16 у Великій Британії протягом місяців (а не місяця), щойно уточнило джерело. Вибачення. Я видалю оригінальний твіт», – написав він.

Загалом, як очікується, Україні буде передано 19 данських F-16.

Раніше Reuters писало, посилаючись на військове джерело у Києві, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже в червні-липні, але не уточнювало, що за країна їх передасть.

Відправити F-16 Києву вже пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія. Як повідомляв прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа. Reuters повідомляло, що в умовах наступу армії РФ у Харківській області постачання F-16 може стати «життєво важливим» оновленням українських ВПС.

У цілому, як очікується, Україна може отримати близько 45 винищувачів.