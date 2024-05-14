Шольц каже, що це рішення було складним, оскільки Німеччина має не так багато цих систем.

Про передачу Patriot оголосив канцлер Німеччини Олаф Щольц на саміті з безпеки та конкурентоспроможності у Швеції, повідомляють «Українські Новини».

Шольц заявив, що рішення щодо передачі України Patriot було складним, оскільки Німеччина має не так багато цих систем. Канцлер Німеччини закликав інші європейські країни підтримати цю ініціативу та допомогти Україні.

“Але це було важливо зробити, і ми сподіваємося, що деякі інші європейські країни можуть послідувати за нашим прикладом”, — сказав канцлер ФРН.

Також Шольц оголосив, що Україну будуть підтримувати так довго, як це буде потрібно. За його словами, Україні треба “багато боєприпасів, артилерії, танків і протиповітряної оборони, а особливо Patriot і системи Iris-T з Німеччини, які будуть найбільш корисними”.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити відправлення Україні ЗРК Patriot.

6 травня міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, 18 квітня Олаф Шольц заявив, що країни НАТО можуть передати Україні ще шість систем Patriot на додачу до ще однієї, яку пообіцяла передати ФРН.