Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ станом на 13:00.

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку російські підрозділи здійснили вісім атак на напрямках Глибоке – Слобожанське, Шебекіно (Росія) – Вовчанськ, Борисівка – Веселе, а також безуспішно намагалися просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.

На Краматорському напрямку кількість російських атак зросла до восьми. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка – Біла Гора. Окрім того, росіяни завдали два авіаційні удари.

На Покровському напрямку сили РФ найбільш активні – з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі залучали для ударів бойову авіацію – біля Воздвиженки та Євгенівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак російських підрозділів. Вони діяли на напрямках Марʼїнка – Георгієвка та Славне – Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили чотири безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Придніпровський напрямок – російські сили тричі атакували поблизу Кринок. Вони зазнали втрат. Підрозділи РФ з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.

На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.