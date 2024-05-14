Іноземні інвестиційні фонди Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners (Innovatus), разом з їх арбітражним керуючим Олексієм Соколом, за обвинуваченням, спробовали ввести громадськість в оману щодо стивідорних активів міжнародної компанії Sunolta, що діє в Одеському морському торговельному порту.

Про це повідомляється у пресрелізі групи.

За звітами ЗМІ, юристи ACP та Innovatus висловили позицію цих фондів, у якій зазначається, що власники холдингу GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, як вони стверджують, контролюють ТОВ “Аттолло Гранум”, яке входить у склад групи компаній Sunolta.

“Даний наклеп також було озвучено від імені Олексія Сокола, який за рішенням суду призначений арбітражним керуючим у справі про банкрутство компанії “Олімпекс Купе Інтернейшнл” (входить в GNT Group)”, – йдеться у повідомленні компанії.

Sunolta повідомила, що відомості, надані ACP, Innovatus та Олексієм Соколом, є неправдивими і спрямовані на введення громадськості в оману щодо їхніх стивідорних активів у Одеському морському торговельному порту. Компанія “Аттолло Гранум” юридично входить до складу групи Sunolta через Sunolta OU і не має жодного відношення до власників GNT Group. Вона законно здійснює стивідорну діяльність в Одеському порту, забезпечуючи послуги з перевантаження зерна на експорт.

Компанія повідомила, що “Аттолло Гранум” була заснована у 2023 році для виконання її стивідорних проєктів. Незважаючи на російську війну проти України, Sunolta інвестувала у придбання технологічних потужностей для перевалки зерна на експорт в Одеському порту. Зокрема, була придбана частина логістичних портових об’єктів і обладнання, які належали GNT Group (зерновий термінал “Олімпекс Купе Інтернейшнл”) та перебували у заставі українських банків “Південний” та “Восток” через їхні боргові зобов’язання.

Sunolta наголосила, що інвестування в стивідорний бізнес було зумовлене судовими тяжбами між GNT Group та її кредиторами – ACP та Innovatus – щодо активів, які стали загрозою для відвантаження аграрної продукції Sunolta в Одеському порту.

Компанія зазначила, що єдине, що об’єднує “Аттолло Гранум” і “Олімпекс Купе Інтернейшнл”, – це комерційні відносини за комерційними договорами. Sunolta використовує послуги зберігання зерна лише на частині елеваторів (силосів), які залишилися у власності “Олімпекс Купе Інтернейшнл”. Всі інші стивідорні операції (зберігання на інших елеваторах, завантаження зерна тощо) виконує “Аттолло Гранум” самостійно на своїх власних потужностях.

Sunolta вбачає зв’язок між активізацією атаки та намаганням іноземного фонду ACP передати український зерновий термінал під контроль громадянина Російської Федерації.

“Зокрема, в медіа опублікована інформація, що активи “Олімпекс Купе Інтернешнл” передали групі компаній Trans-Oil, бенефіціаром якої є бізнесмен із російським паспортом Джаши Важа Енрикович… Вочевидь, що без частини активів зернового терміналу, які на законних підставах належать групі Sunolta, фонд ACP не зможе передати під контроль громадянину росії Важі Джаши (Trans-Oil) українські потужності з перевалки зерна у повному технологічному циклі”, – зазначається в пресрелізі.