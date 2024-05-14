Про це в етері телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог атакує на Вовчанському напрямку, наразі на північних околицях нашого міста тривають стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх напрямках, де ворог намагається просунутись, активно знищують ворога. Наразі намагаються зачистити у тому числі Вовчанськ”, – сказав він.

За словами Синєгубова, евакуація з міста ускладнюється, але вона триватиме, поки звідти не вивезуть усіх людей.

“Станом на вчора лишалося до 200 цивільних. Зараз будемо організовувати спецоперації з Нацполіцією, волонтерами по евакуації людей. Вчора, коли на цивільному авто працівники поліції вивозили людей, було прицільно обстріляно і місце водія, і місце паливного баку. Ворог прицільно намагається уразити цивільні авто. На щастя, авто було броньоване, що врятувало життя людей”, – розповів Синєгубов.

Коментуючи будівництво оборонних рубежів, він зауважив, що в ОВА є інформація, скільки було зведено фортифікаційних споруд та на яких напрямках.

“Ми знаємо, в яких умовах працювали наші підрядники. Більше 30 одиниць будівельної техніки було знищено через обстріли. Четверо людей загинули, більше 15 наших цивільних – будівельників – отримали поранення. Ми будемо посилювати роботу в цьому напрямку. На створеній при ОВА групі, разом з представниками силових відомств, ми заслухаємо підрядників, щоб вони публічно відзвітували про укладені контракти та виконані роботи”, – додав посадовець.